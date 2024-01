Neues Restaurant in Stuttgart-Vaihingen: Das Le Chic bietet türkische Küche auf gehobenem Niveau

10 Der Betreiber Serdar Ulas und seine Frau Bilge Ulas in ihrem Restaurant Le Chic. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In Stuttgart-Vaihingen hat der Wirt Serdar Ulas kürzlich sein zweites Lokal eröffnet. In elegantem Ambiente serviert sein Team türkische Gerichte, die sich vom Standard abheben – und eine süße Sünde: das vielleicht beste Künefe in Stuttgart.











Link kopiert



Im Le Chic ist der Name Programm: Das in edlen, warmen Farbtönen gehaltene Lokal, vor wenigen Wochen im einstigen Reishaus am Wallgraben in Stuttgart-Vaihingen eröffnet, ist geschmackvoll und elegant eingerichtet. Abgehoben wirkt es dennoch nicht. Man fühlt sich wohl, was auch an der Gastfreundschaft liegt, mit dem das Serviceteam die Gäste durch den Abend begleitet. Dunkle Holztische, mit Stoffservietten, Kerzen und Rosen eingedeckt, eine lange Glasfront, salbeifarbene Wände, eine lässige Bar sowie ein durchdachtes Lichtkonzept erfreuen das Auge – und erinnern daran, worum es bei Restaurantbesuchen geht: in schöner Umgebung verweilen, die Zeit vergessen, gutes Essen genießen.