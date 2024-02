Neues Restaurant in Ditzingen: Die Burger sind zurück in der Stadt

5 Üzeyir Soner Soyal und seine Frau Rabia bieten in Ditzingen Burger an. Foto: /Simon Granville

Er kennt die Stadt, er kennt die Menschen – und diese kennen ihn: Jetzt hat er ein Burger-Restaurant für Erwachsene, Kinder, Schüler und Jugendliche eröffnet. Er setzt auf die Vielfalt der Gäste – und macht deshalb in einem Punkt eine klare Ansage.











„Endlich“ werden wohl jene sagen, die darauf gewartet haben, Burger in der Stadt zu bekommen, „endlich“ aber auch jene, die Üzeyir Soyal aus der Marktstraße kennen. Zögerlich hingegen reagieren wohl jene, die den Standort von Sonii’s Burger eher mit Kneipe nebst entsprechendem Stammpublikum in Verbindung bringen. Denn diese war in dem markanten Gebäude am Rande der Kernstadt nicht nur, aber eben sehr lange auch beheimatet. Üzeyir Soyal ficht das nicht an. Das Ambiente ist schließlich ein anderes, eine Reminiszenz vor allem an die 1980er-Jahre mit Rollschuhen und Schallplatten. Zudem wird ein anderes Publikum angesprochen – und deshalb soll es ihm zufolge auch keinen Alkohol in „Sonii’s Burger“ geben. Der Name entstand leicht abgewandelt aus Soyals Rufname Soner.