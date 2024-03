1 Der Citylauf im Juli 2022 führte auch schon durch den Schlossgarten – aber nur teilweise. Foto: Simon Granville

Die Premiere einer neuen Sportveranstaltung in Ludwigsburg findet am Freitag, 12. Juli, statt: Gerhard Petermann und der MTV Ludwigsburg peilen für den Hauptlauf am Abend über die Distanz von zehn Kilometern mindestens 1000 Starter an.











Ein Zehn-Kilometer-Lauf mitten durch die Innenstadt – aber nur wenige Beeinträchtigungen für den Verkehr und den Einzelhandel in Ludwigsburg. Das klingt wie die sprichwörtliche Quadratur des Kreises – soll am 12. Juli aber geschafft werden. An diesem Freitagnachmittag und -abend geht in Ludwigsburg der erste Barocklauf über die Bühne. Der Name dieser neuen Veranstaltung im Sportkalender der Stadt ist Programm: Denn gelaufen wird zu einem großen Teil auf den Wegen im Blühenden Barock .