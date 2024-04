1 Für Radfahrer ist wenig Platz im Flughafentunnel. Foto: red

Bei der diskutierten Teilsperrung des Straßentunnels unter dem Flughafen für Autos stand bisher die Verbesserung der Situation für Radfahrer im Mittelpunkt. Nun argumentiert Landesverkehrsminister Winfried Hermann mit einer Reduzierung des Durchgangsverkehrs.











In der Diskussion um die Zukunft des Tunnels unter dem Flughafen zwischen Filderstadt-Bernhausen und Stuttgart-Plieningen gibt es nun erste Stimmen aus der lokalen Wirtschaft. So kritisiert Edeka Südwest als Betreiber des großen Supermarkts am Nordrand von Bernhausen die von Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ins Spiel gebrachte Teilsperrung der Röhren für Autos. Der Standort sei ein „wichtiger Nahversorger von Filderstadt und Umgebung“, heißt es in dem Edeka-Schreiben an Hermann, das unserer Redaktion vorliegt.