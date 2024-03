11 Die neueste Kreation von Phuc Nguyen Duc: Der Blossom Room im neuen Saiya. Foto: /Kathrin Haasis

Rosa und schwarzes Interieur, Ramen und asiatische Tapas auf der Speisekarte: Saiya heißt das neue Restaurant an der B 14, das auf junge Gäste abzielt. Inhaber so Origami hat zuletzt das Okyu in der Calwer Passage eröffnet.











Gut Ding will offensichtlich Weile haben: Seit vier Jahren schon steht das Saiya in den Startlöchern. Am Samstag ist das neue Restaurant von Phuc Nguyen Duc eröffnet worden. Wo früher das Kultlokal Stella die Menschen an die Hauptstätter Straße lockte, gibt es nun erneut ein sehr stylisches Restaurant – und Ramen.