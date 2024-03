Das Marstall in Ludwigsburg erfreut sich seit Donnerstag dem Zuwachs einer Starbucks-Filiale, der zweiten in der ganzen Stadt. Doch das wird nicht die einzige Neuerung sein.

Im Marstall im Ludwigsburger Zentrum liefen am Donnerstagmorgen die letzten Vorbereitungen für die um 9 Uhr geplante Eröffnung des Starbucks – den ersten im Center und den zweiten in ganz Ludwigsburg. Ein weiterer Starbucks befindet sich im Breuningerland.

Sowohl die Centermanagerin Meltem Boyraz als auch die Mitarbeiter des Starbucks kümmerten sich noch 20 Minuten vor Eröffnung um den letzten Feinschliff des kleinen Ladens, der sich beim Eingang des Centers, von der Fußgängerzone kommend, auf der rechten Seite befindet. Kisten wegräumen, den Boden noch mal wischen und vor allem die Ware gut sichtbar auf der Theke zurechtlegen. Alles sollte für die Eröffnung perfekt sein. Auch das Absperrband, das später durchgeschnitten werden sollte, und das Center-Maskottchen durften nicht fehlen.

Nach einem Jahr Leerstand, ist nun ein Starbucks eingezogen

Fünf Minuten später als geplant versammeln sich die Mitarbeiter mit einem breiten Lächeln hinter dem Absperrband, verspürten aber auch eine leichte Aufregung. Denn sie konnten die Eröffnung ebenfalls nicht mehr abwarten. Gegen 9.05 Uhr war es so weit: Die Schere kam feierlich zum Einsatz und damit war offiziell ein neuer Starbucks in Ludwigsburg eröffnet.

Nachdem im Marstall die Räume nach der Schließung eines Eiscafés etwa ein Jahr lang für die Kunden leer gestanden hatten, können sie sich nun wieder an einem breiten Angebot am Eingang des Einkaufszentrums erfreuen. Das muss sich allerdings offenbar erst herumsprechen: Nur rund zehn Besucher versammelten sich noch vor der Eröffnung auf den großen Treppenstufen gegenüber vom neuen Kaffeehaus und warteten auf diesen Moment. Trotz der Beliebtheit von Starbucks und den hohen Erwartungen, die sowohl das Center als auch die Mitarbeiter an den Laden haben, war zur Eröffnung überraschenderweise wenig los.

Überraschenderweise kein Ansturm bei der Eröffnung

Doch das müsse nichts heißen. Centermanagerin Meltem Boyraz ist optimistisch, dass viele Kunden auf das Angebot aufmerksam werden würden und erwarte, dass sie gerade wegen Starbucks vermehrt ins Marstall kommen werden. Sie freue sich, dass sie solch eine internationale Marke für die Innenstadt von Ludwigsburg gewinnen konnten, insbesondere für das Center. „Starbucks hat eine gewisse Ausstrahlungskraft und eine Zielgruppe, die sich auf den Kaffee und die Leckereien hier freut.“

Das Marstall erfreut sich einem weiteren Zuwachs

Die Eröffnung würde nun zur positiven Entwicklung des Marstalls beitragen. Sie hätten damit weiteren Zuwachs und konnten „eine schöne Fläche mit einem schönen Namen besetzen“. Doch auch unabhängig von Starbucks erfreue sich das Center immer mehr eines Zuwachses und weniger einer Schließung von Läden.

Boyraz kündigt auch schon eine weitere Neuerung an: Eine Erweiterung des Only-Ladens ist geplant. Die Fläche daneben, in der sich zu Coronazeiten ein Testzentrum befand, würde nun zusätzlich von Only übernommen werden, so dass der Laden mit einem größeren und neueren Erscheinungsbild wiedereröffnen kann.