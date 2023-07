15 Alexander Nübel mit dem Trikot des VfB Stuttgart inmitten von Sportdirektor Fabian Wohlgemuth (li.) und Vorstandschef Alexander Wehrle. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die bisherigen Stammtorhüter des VfB zurück. Foto: VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat am Dienstag die Verpflichtung von Torhüter Alexander Nübel (26) bekannt gegeben. So äußern sich die Beteiligten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nun ist es offiziell: Alexander Nübel wechselt zum VfB Stuttgart. Am Dienstag absolvierte der 26-Jährige den Medizincheck, anschließend unterschrieb er einen Ein-Jahres-Vertrag auf Leihbasis. Der FC Bayern München, an den Nübel noch bis 2025 gebunden ist, erhält eine Leihgebühr in Höhe von knapp einer Million Euro.