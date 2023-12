Neuer Rathauschef: Otto Ruppaner gewinnt OB-Wahl in Leinfelden-Echterdingen

OB-Wahl in Leinfelden-Echterdingen Otto Ruppaner und Raiko Grieb gehen in die Stichwahl

Noch ist nicht klar, wer Oberbürgermeister Roland Klenk beerben wird. Am Sonntag hat es in Leinfelden-Echterdingen beim ersten Wahlgang keinen Gewinner gegeben. Am 17. Dezember heißt es deshalb erneut an die Urne zu treten.