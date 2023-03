9 Dieser Look verströmte einen Hauch 1930er Jahre: Prinzessin Kate in einem Erdem-Ensemble am Commonwealth Day. Foto: IMAGO/Cover-Images

Das Outfit der Prinzessin am Commonwealth Day zeigt einmal mehr: Kate legt modisch noch einmal eine Schippe drauf, seit sie Prinzessin von Wales ist.









Der Titel verpflichtet. Die letzte Frau, die den Titel „Princess of Wales“ trug, war eine Stilikone, deren Name bis heute mit modischer Extraklasse verbunden ist: Prinzessin Diana. Aus ihrem Schatten zu treten, ist eine Herausforderung.

Ihre Schwiegertochter und neue Prinzessin von Wales nimmt diese Herausforderung offenbar an: Modisch hat Kate den Einsatz deutlich erhöht, seit ihr Mann Prinz William mit dem Tod der Queen im September britischer Thronfolger wurde.

Schößchen-Jackett zaubert Wespentaille

Die Presse war sich einig: Königlich habe die 41-jährige Prinzessin ausgesehen, als sie am Montag, dem Commonwealth Day, den traditionellen Gottesdienst in der Londoner Westminster Abbey besuchte. Prinzessin Kate trug ein dunkelblaues Kostüm mit weißen Streublümchen (einschlägige Modeblogs wie „UFO No More“ oder „Kate Middleton Style“ identifizierten es als einen Entwurf von Erdem). Das Schößchen-Jackett des Ensembles zauberte eine elegante Wespentaille.

Ein Hauch 1930er Jahre und eine angenehme Abwechslung zu den Mantelkleidern (meist von Kates Go-to-Marke Alexander McQueen), die die Prinzessin zuletzt häufig trug.

Eine vorwitzige Windböe offenbarte ein besonderes Detail des Erdem-Ensembles – auf der Innenseite des Midirocks ging das Muster mit vertauschten Farben weiter: dunkelblaue Blüten auf weißem Grund.

Die Saphir-Ohrringe von Prinzessin Diana

Auf dem Kopf der Prinzessin thronte ein mondäner dunkelblauer Hut. Dazu kombinierte Kate die berühmten Saphir-Ohrringe ihrer verstorbenen Schwiegermutter Diana.

Seit sie Prinzessin von Wales ist, so wirkt es auf Beobachter, verströmen Kates Outfits eine neue Gravitas. Sie kombiniert immer noch Designermode mit Kleidern von der Stange. Sie hat immer noch Spaß an verspielten Details – wie den Zara-Blumenohrringen, die die 41-Jährige bei den Baftas trug. Und Nachhaltigkeit ist Prinzessin Kate wichtiger denn je – sie kauft Vintage und trägt alte Abendkleider wieder. Und doch ist da eine neue Seriosität in ihrem Look. Schließlich ist sie jetzt die Frau des britischen Thronfolgers – einen Atemzug vom Thron entfernt.

Das bedeutet aber offenbar nicht, dass Prinzessin Kate jetzt in Sachen Chic in den zweiten Gang schaltet. Vielmehr setzt sie einen modischen Wow-Moment nach dem anderen. Nicht umsonst liest man in der britischen Presse nach ihren Auftritten immer wieder, Kate habe wie eine Königin ausgesehen.

Modisch ist also weiter mit Kate zu rechnen – jetzt vielleicht noch mehr denn je.