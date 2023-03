9 Schön und günstig: Prinzessin Kates Zara-Rock mit Hahnentritt-Muster. Foto: IMAGO/News Images/IMAGO/Thomas Winstone/News Images

Hahnentritt klingt altmodisch, ist aber hochaktuell. Prinzessin Kate ist ein Fan des Musters – genauso wie ihre verstorbene Schwiegermutter Diana.









Hahnentritt – das klingt irgendwie altbacken. Nach Mode für Damen jenseits der 60. Aussehen tut das Muster aber ziemlich gut und gar nicht antiquiert, wie man zum Beispiel an aktuellen Looks von Prinzessin Kate sehen kann. Die Frau von Prinz William setzte dieser Tage gleich zwei Mal auf „Houndstooth“, wie das Muster auf Englisch heißt.

Am Dienstag besuchten der britische Thronfolger und seine Ehefrau Port Talbot in Wales. Kate trug einen Rock, den einschlägige Royal-Modeblogs wie „What Kate Wore“ und „UFO No More“ als ein Teil der Allerweltsmodekette Zara erkannten. Zu dem schwarz-weißen Rock kombinierte die 41-Jährige einen cremefarbenen Mantel und schwarze Accessoires.

Bereits am Wochenende hatte Kate ein weiteres Hahnentritt-Outfit getragen. Fürs Six Nations Rugbymatch zwischen England und Wales in Cardiff holte die Prinzessin einen alten Klassiker aus dem Kleiderschrank: Einen rot-weiß gemusterten Hahnentritt-Mantel, der schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat.

Kate trug das Catherine-Walker-Teil bereits vor fünf Jahren bei einem Besuch in Schweden, wo die (damals noch) Cambridges von Kronprinzessin Victoria und deren Mann Prinz Daniel empfangen wurden. Damals musste unter den von den „Swinging Sixties“ inspirierten Kurzmantel ein Babybäuchlein passen: 2018 war Prinzessin Kate mit ihrem jüngsten Sohn Louis schwanger.

Prinzessin Diana in Hahnentritt – 1987 in München. Foto: Imago

Ein großer Hahnentritt-Fan war übrigens Prinz Williams Mutter, Prinzessin Kate. Die 80er-Jahre-Modeikone hatte gleich mehrere Kostüme und Mäntel mit dem Muster. Warum heißt es eigentlich Hahnentritt? Weil die charakteristischen Karos an die Spuren erinnern sollen, die Hähne im Sand ihres Geheges hinterlassen.

