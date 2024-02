Neuer Inhaber in Fellbach: Es geht doch weiter bei Schnaitmann Fashion

1 „Neueröffnung“ steht an der Schaufensterfront in der Fellbacher Bahnhofstraße. Foto: Eva Schäfer

Das Traditionshaus in der Fellbacher Wohncity wird nach dem Aus Ende 2023 nun doch weitergeführt – mit neuem Inhaber. Bisher ist nur ein Teil der Räumlichkeiten geöffnet, da noch Warenlieferungen erwartet werden.











Es gibt gute Nachrichten vom Einzelhandel in Fellbach: Seit Kurzem hängen Plakate an einer großen Schaufensterfront, und in roten Lettern ist zu lesen, dass sich in den Räumen von Schnaitmann Fashion etwas tut: „Neueröffnung“ heißt es auch auf den Aufstellern vor dem Laden. Immer wieder kommen auch Kunden in das Geschäft in der Fellbacher Bahnhofstraße und fragen nach. „Ja, wir sind wieder da“, antworten die beiden Mitarbeiterinnen. Viele kennen sie bereits. Sie waren auch vorher bei Schnaitmann Fashion tätig. Es soll also mit viel Bewährtem weitergehen. Neu ist der Inhaber. Die Einzelhandel Zollernalb GmbH aus Meßstetten in Baden-Württemberg führt Schnaitmann Fashion weiter, die mit dem Traditionsgeschäft in Fellbachs Wohncity neu durchstarten möchte.