Räumungsverkauf: Bioladen am Fellbacher Bahnhof schließt

Der Biofachmarkt mit rund 300 Quadratmeter Fläche in zentraler Lage in Fellbach schließt, der Räumungsverkauf hat seit Kurzem begonnen. Was sind die Gründe?

Die Kundin steht im Laden und fragt: „Wo kann ich künftig bloß das tolle Brot von der Eselsmühle kaufen?“ Die Fellbacherin muss die Nachricht über das Aus des Biofachmarkts am Fellbacher Bahnhof erst noch verdauen. Seit Kurzem hängen die roten Plakate an den großen Schaufenstern in der Eisenbahnstraße: „Räumungsverkauf“ ist dort zu lesen. Der Biofachmarkt unter dem Label Biomax macht zu – und zwar schon am Samstag, 13. Januar.

Die Umsätze am Standort in Fellbach seien zu schwach gewesen

Es seien verschiedene Gründe, die zu dem Aus des Fachgeschäfts geführt haben, berichtet Bereichsleiterin Bea Füssel vom Unternehmen Biomax. Die Umsätze seien zu gering gewesen, der Bioladen sei wirtschaftlich leider nicht mehr zu halten gewesen. Auch in Fellbach sei die Tendenz spürbar, was sich deutschlandweit auf Biofachmärkte auswirke: Die Menschen kaufen Bioprodukte verstärkt im Discounter ein. „Wenn dort beispielsweise eine Bio-Gurke 99 Cent kostet, können wir bei diesem Preis nicht mithalten“, nennt die Bereichsleiterin ein Beispiel für den ungleichen Wettbewerb mit den großen Discountern, die ganz andere Einkaufspreise bei den Waren haben.

Einen Einbruch habe auch die längere Schließung aufgrund von Sanierungsarbeiten mit sich gebracht. Im Jahr 2021 hatte der Bioladen von Ende Juli an bis in den Herbst aufgrund der Umbauarbeiten geschlossen. Danach hätten einige Kunden nicht mehr den Weg zurück in den Fachmarkt in der Eisenbahnstraße gefunden. Der Bioladen am Fellbacher Bahnhof fungiert seit 1. November 2019 unter dem Label Biomax, damals wurden die 300 Quadratmeter großen Räume des bisherigen Biomarkts Fischermühle übernommen.

Die entsprechenden Fachkräfte zu finden, das sei auch eine Herausforderung gewesen, berichtet Bea Füssel. Doch inzwischen sei in Fellbach ein tolles Team am Start. Zwei Mitarbeiterinnen von dort werden künftig nach Weinstadt wechseln. Das Hauptgeschäft von Biomax in Weinstadt-Endersbach in der Traubenstraße bleibt weiter bestehen.

Im Sortiment sind viele Produkte regionaler Produzenten vertreten

Bei den Fachmärkten von Biomax sei ein Markenzeichen, dass viele Produkte aus der unmittelbaren und nahen Umgebung bezogen werden. So werden beispielsweise unter anderem Kartoffeln vom Bioland-Hof Grieshaber aus Ditzingen angeboten, sagt Bea Füssel. Auch verschiedene Sorten Honig von der Bioland-Imkerei von Ingo Maas aus Schwäbisch Hall oder auch Alblinsen seien Beispiele für regionale Bioprodukte mit kurzen Wegen und einer klaren, nachvollziehbaren Herkunft. Sie hofft, dass Fellbacher Kunden künftig den Weg nach Weinstadt finden. Natürlich würde sie sich freuen, wenn außer einzelnen gezielten Marken wie Rapunzel und Co. auch der größere Wocheneinkauf im Biofachhandel erledigt werde. „Die Menschen schätzen die persönliche Atmosphäre im Fachhandel“, sagt Bea Füssel. Um diesen zu erhalten, müsse er aber auch wahrgenommen werden.

Die gelernte Einzelhandelskauffrau hat bereits ihre Ausbildung in der Biobranche absolviert und ist seitdem dort tätig. Die 35-Jährige ist Bereichsleiterin der Standorte von Biomax in Weinstadt und Fellbach. Der Backnanger Biomarkt war bereits im Herbst wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit aufgegeben worden.

Seit die Inflation wieder sinkt, kauften Verbraucher wieder öfter im Bioladen ein

Es sind schwierige Zeiten für Biofachmärkte, aber es scheint für die Branche wieder etwas aufwärtszugehen. Im Jahr 2022 hatte der Bio-Fachhandel – also Bioläden, Biomärkte und Biosupermärkte mit einem hundertprozentigen Bio-Lebensmittelsortiment – erstmals seit Langem mit einem Minus abgeschlossen. Im Jahr 2023 konnte diese Entwicklung gestoppt werden, teilte der Bundesverband Naturkostwaren in einer Pressemitteilung vom Dezember mit. Seit die Inflation in Deutschland wieder sinke, kauften Verbraucher wieder häufiger in Bioläden ein.

Seit Juni 2023 verzeichnet der Branchenverband steigende Umsatzzahlen im Vergleich zu den jeweiligen Vorjahresmonaten – obwohl die durchschnittliche Anzahl an gekauften Artikeln und der durchschnittliche Einkaufsbetrag gleich bleibe.

Der Bioladen in Fellbach schließt am Samstag, 13. Januar. Bis dahin gibt es einen Rabatt von 10 Prozent im Räumungsverkauf. Der Bioladen in Weinstadt ist in der Traubenstraße 1 in Endersbach. Mehr Infos unter www.meinbiomax.de.

Biohandel im Rems-Murr-Kreis

Waiblingen

In Waiblingen gibt es in der Marktgasse 5 einen „Naturgut“-Bioladen. Zudem werden in den Reformhäusern Escher in Waiblingen und Fellbach auch Biolebensmittel und -produkte geboten. Das Reformhaus in Waiblingen in der Fronackerstraße 8 feiert bis 13. Januar das 75-Jahr-Jubiläum des Standortes mit Aktionen. Nachdem die Tegut-Filiale in Fellbach-Schmiden im Dezember aufgegeben wurde, werden Kunden auf die Tegut-Filialie in der Fronackerstraße verwiesen. Zudem gibt es den Unverpackt-Laden „Bohne“ Am Stadtgraben 6. Infos unter https://bohne-waiblingen.de.

Unverpacktladen mit Café

In der Karlstraße in Schorndorf gibt es einen Unverpackt-Laden mit Tagescafé. Infos unter www.bergerei-schorndorf.de. Das Reformhaus Kaliss ist im Kreis mit Filialen in Schorndorf in der Johann-Philipp-Palm-Straße 11 und in Backnang in der Gerberstraße 5 vertreten. Denns-Biomärkte sind im Kreis in Schorndorf und Winnenden. Die Auflistung ist ohne Anspruch auf Vollständigkeit.