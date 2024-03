14 Frisch renoviert: das Restaurant im Hotel zur Weinsteige, wo Jörg Scherle kocht und sein Bruder Andreas für die Weinauswahl zuständig ist. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Gespannt warten Köche und Gastronomen auf den 26. März: Dann verleiht die Redaktion des Guide Michelin ihre Sterne für Deutschland. Auch in Stuttgart und der Region gibt es ein paar Kandidaten für den Aufstieg in den Gourmethimmel.











Für den Stern sind die Voraussetzungen eigentlich erfüllt: Aus Jörg Scherles Küche kommt kreative, japanisch inspirierte Haute Cuisine, passend dazu ist Anfang des Jahres auch das Interieur des Restaurants im Hotel zur Weinsteige modernisiert worden. Möglicherweise zahlen sich die Bemühungen am 26. März aus, wenn der Guide Michelin seine neuen Auszeichnungen für Deutschland verkündet. Auch in Stuttgart und der Region gibt es dafür wieder ein paar Kandidaten. „Ein Stern wäre jetzt schon schön“, sagt Andreas Scherle, der als Sommelier den hauseigenen Weinkeller mit mehr als 10 000 Flaschen pflegt. Aber wie alle anderen Anwärter für den Aufstieg in den Gourmethimmel übt er sich in Bescheidenheit: „Wir haben es nicht in der Hand.“