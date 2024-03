1 Als erste Amtshandlung darf der neue EnBW-Chef Georg Stamatelopoulos glänzende Zahlen vorstellen. Foto: dpa/Marijan Murat

Georg Stamatelopoulos hat seine Premiere als EnBW-Chef bei seiner ersten Bilanzpressekonferenz souverän gemeistert. Doch ein Aufbruch sieht anders aus.











Was seinem Vorgänger Andreas Schell in zwei Jahren nicht gelungen ist, schafft der neue EnBW-Chef Georg Stamatelopoulos gleich bei seiner ersten Bilanzpressekonferenz. Der Grieche nimmt alle mit, als er am Anfang seiner Rede mit trockenem Humor über seinen Namen philosophiert. In seiner griechischen Heimat also ist er ein Schaffer, einer der anpackt, das will er damit sagen.