Neuer Eigentümer der Trampolinparks in der Region Stuttgart: Was die Übernahme der Sprungbuden für Kunden bedeutet

Was die Übernahme der Sprungbuden für Kunden bedeutet

Neuer Eigentümer der Trampolinparks in der Region Stuttgart

1 Hoch hinaus geht es in den Trampolinparks in Filderstadt-Bonlanden (Foto) und Bad Cannstatt. Foto: Ines Rudel

Die Trampolinparks in Filderstadt-Bonlanden und Bad Cannstatt gehören jetzt dem deutschen Marktführer Jump House. Welche Folgen hat das?











Das Hamburger Freizeitunternehmen Jump House hat zum 30. November die Sprungbuden GmbH und die Sprungbude Filderstadt GmbH mit den zugehörigen Trampolinparks in Bad Cannstatt und Filderstadt-Bonlanden sowie die Marke Sprungbude übernommen. Für die sportbegeisterten Gäste soll dennoch zunächst alles bleiben wie gewohnt, von den Öffnungszeiten über die Preise bis hin zu den verschiedenen Attraktionen. Auch der Name wird nicht geändert. Perspektivisch könne es aber Neuerungen geben, sagt die Pressesprecherin Isabel Albrecht auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir wollen das Beste aus unserer Welt einbringen“, sagt Albrecht. Das könnten zum Beispiel standardisierte Angebotspakete oder Attraktionen seien, die an anderen Standorten bereits gut funktionierten.