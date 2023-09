1 Die Gäubahnstrecke beschäftigt Gutachter und Gerichte. Foto: dpa/Silas /Stein

Gutachten im Auftrag der Kommunen entlang der Gäubahn bestätigen im Kern die Einwände Stuttgarts gegen einen Weiterbetrieb der Strecke im Talkessel über 2025 hinaus. Am Dienstag sollen die entsprechenden Gutachten vorgestellt werden. Nun taucht eine gänzlich neue Variante auf.











Die Diskussion um die geplante Unterbrechung der Gäubahnstrecke in Stuttgart ein halbes Jahr vor Inbetriebnahme von Stuttgart 21 nimmt durch Gutachten im Auftrag der Anliegergemeinden neue Fahrt auf. Der Interessenverband Gäu-Neckar-Bodensee-Bahn will an diesem Dienstag die Expertisen vorstellen.