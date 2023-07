14 Andreas Kuch hat jahrelang getüftelt, um schwäbische Gericht auf rein pflanzlicher Basis servieren zu können. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Bei Doen Doen ist der vegane Kebab keine Alternative mehr, sondern die Hauptsache. Den Verzicht auf Fleisch sollen die Kunden nicht schmecken. Im Hotel Köhler wurde derweil am perfekten Rostbraten getüftelt. Rein pflanzliche schwäbische Küche soll es dort demnächst geben.









Merhaba steht auf der Eingangstüre, Doen Doen auf den Scheiben und etwas kleiner darunter „planted Kebab“. Abdullah Budik will gar nicht in den Vordergrund stellen, dass sein Döner vegan ist. „Wer ihn isst, sollte nichts vermissen“, erklärt er. Eine Alternative mit Fleisch bietet er erst gar nicht an, denn Doen Doen ist der erste rein pflanzliche Döner-Imbiss in Stuttgart und, wie sein Chef hofft, bald „die neue Normalität“. Dass die vegane Ernährung zum Mainstream wird, ist auch im Osten der Stadt zu beobachten: Im Köhlerstüble werden demnächst Zwiebelrostbraten mit Spätzle und Schnitzel mit Kartoffelsalat ohne tierische Zutaten gekocht. Andreas Kuch hat für „das richtige Kaugefühl“ jahrelang getüftelt.