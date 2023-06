1 Landesverkehrsminister Winfried Hermann hat das Projekt der App schon länger intensiv betrieben. Im Hintergrund SSB-Vorstand Mario Lange Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Mit einer neuen Allzweck-App für den baden-württembergischen Nahverkehr hat Landesverkehrsminister Winfried Hermann mithilfe der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) ein lange gehegtes Ziel erreicht.









Für den Landesverkehrsminister ist der neue Pfadfinder durch den Tarifdschungel in Baden-Württemberg schon lange ein Lieblingsprojekt gewesen. „Man hat die App, steigt ein, macht einfach einen Wisch – und muss nichts weiter wissen“, so skizziert Winfried Hermann (Grüne) die schlichte Gebrauchsanweisung für den neuen Smartphone-Allzweckschlüssel im baden-württembergischen Nahverkehr. In der Tat ist die Nutzeroberfläche schlicht und übersichtlich: Erst eine Starthaltestelle auswählen, dann ein Wisch nach rechts, schon ist die Fahrt registriert. Das Auschecken am Ziel zum Bezahlen kann man manuell machen – oder das der App namens Cico-BW überlassen.