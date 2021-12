4 (Noch) keine Warteschlange vor der neuen Impfambulanz in Cannstatt Foto: Lichtgut/Leif Piechowsk/i

In der neuen Impfambulanz in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle geht es am Eröffnungstag ruhig zu. Pro Tag sollen aber bis zu 2800 Menschen einen Piks bekommen.















Stuttgart - Lange Wartezeiten vor den Impfambulanzen waren in den letzten Wochen in Stuttgart gang und gäbe. Vor der neuen Impfambulanz in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle zeigte sich am Montagvormittag um kurz nach elf Uhr aber ein anderes Bild: Nur wenige stehen hier an.

Und auch im Inneren ist es verhältnismäßig ruhig. Kaum Menschen sitzen auf den blauen Stühlen im Beratungs- oder Wartebereich des am selben Tag eröffneten Zentrums, das der Stuttgarter Hausarzt und Pandemiebeauftragte der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) für Stuttgart, Hans-Jörg Wertenauer, betreibt: „Wir haben heute 300 Termine vergeben“, sagt Wertenauer. Insgesamt können in der neuen Impfambulanz pro Tag allerdings bis zu 2800 Menschen geimpft werden. In der ersten Woche seien aber noch nicht ganz so viele Termine buchbar.

Dritte Impfung gilt als selbstverständlich

„Wir beginnen mit 1100 Terminen am Tag“, so Wertenauer, der hier in einer Schicht 30 Mitarbeiter und fünf Ärzte beschäftigt. Die machen nach einem Workshop und intensiver Vorbereitung schon am ersten Tag einen guten Job: „Es ging alles wirklich mega schnell und war gut organisiert“, so Familienvater Christoph vom Hallschlag, der sich am Montag die dritte Impfung abgeholt hat. Damit ist er am Tag nicht allein: „Wir hatten zwar schon auch Erstimpfungen und Zweitimpfungen, aber der Großteil sind Booster-Impfungen“, so Wertenauer.

Sich ein drittes Mal impfen zu lassen, ist für Familienvater Christoph selbstverständlich. Ohne die Eröffnung dieser Impfambulanz hätte er sich aber wahrscheinlich nicht so schnell boostern lassen: „Ich bin hierhergekommen, weil noch so viele Termine frei gewesen sind. In den letzten Wochen hatte ich sonst immer Sorgen, dass ich den älteren Menschen Impfstoff wegnehme.“

Auch Impfungen ohne Termin möglich

Aber auch die praktische Terminvergabe sei für ihn ein Kriterium gewesen, sich in der Schleyerhalle gleich am Eröffnungstag impfen zu lassen: „Ich wollte nicht zu lange warten, deshalb bin ich heute hier, weil man einen Termin machen konnte.“

Termine für eine Impfung in der neuen Impfambulanz gibt es im Internet unter: www.impfambulanzen-stuttgart.de. Wegen der geringen Auslastung sei in dieser Woche aber auch Impfen ohne Termin möglich – so der Arzt Wertenauer.