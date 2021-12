7 Sanja Dier, Dr. Daniel Kaiser. Foto: Tobias Grosser

In der ehemaligen Sportarena an der Königstraße werden täglich bis zu 5000 Bürger geimpft. Auch vor den anderen Impfzentren in der Stadt herrscht generell großer Andrang. Gefragt ist vor allem eine bestimmte Art der Impfung.















Link kopiert

Stuttgart - Erst vor zwei Wochen ist die Impfstation des Klinikum Stuttgart in der Königstraße an den Start gegangen. Seitdem gab es 50 000 Impfungen. Die 50 000 hat am vergangenen Freitag Sanja Dier bekommen. „Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit mich impfen zu lassen“, sagte die Stuttgarterin. Sie hätte „superschnell“ in der Impfstation an der Königstraße einen Termin bekommen: „Und in zehn Minuten war alles erledigt.“

Seit dem 25. November wird in der Impfstation jeden Tag ohne Pause elf Stunden lang geimpft. Im Probelauf mit 1000 Impfungen gestartet, ist seitdem das Angebot kontinuierlich auf jetzt 5000 Impfungen am Tag gesteigert worden. Gefragt ist vor allem die Booster-Impfung. Aufgebaut wurde die Impfstation in einer Rekordzeit von nur vier Tagen. Die Bundeswehr unterstützt den Betrieb in der ehemaligen Sportarena mit 30 Soldaten. Sie unterstützen 24 Ärzte und 60 weiterer Mitarbeiter. zu sehen.