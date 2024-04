1 Drogenfahnder haben in Santiago de Chile unter anderem auch „El Tusi“ (rechts im Bild) sichergestellt. Foto: IMAGO/Aton Chile/IMAGO/MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

In Deutschland ist eine neue Droge aufgetaucht. Was hat es mit „El Tusi“ auf sich – und wie gefährlich ist die Substanz? Fragen und Antworten.











Eine neue Droge beschäftigt die Polizei: „El Tusi“ ist in der vergangenen Woche erstmals auch in Deutschland sichergestellt worden. In Mannheim schnappten Fahnder vier Männer, die seit März hierzulande mit dem „pinken Kokain“gedealt haben sollen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei anschließend gemeinsam mitteilten, sitzen die Männer in Untersuchungshaft.