1 Die Einfuhr von 34 Kilogramm Marihuana hätte früher mindestens vier Jahre Haft bedeutet. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Die neuen Kifferregeln sind erst eine Woche alt, und schon gibt es einen ersten Präzedenzfall aus der Region. Das Urteil zeigt: Der Schmuggel von 34 Kilogramm Gras bringen einen immer noch hinter Gitter, die Haft ist jedoch kürzer.











„Diese Kammer ist wohl eine der ersten, die die Ehre – oder die Last – hat, das neue Cannabisgesetz anzuwenden“, sagt Rechtsanwalt Marko Louis Becker zu Beginn seines Plädoyers. Am Dienstag wurde am Landgericht Stuttgart der Drogenschmuggel eines 23-Jährigen von Spanien nach Kornwestheim verhandelt – ein unauffälliges und doch besonderes Drogendelikt. Denn die Plädoyers und das Urteil gegen den Albaner geben Aufschluss, wie sich die Rechtsprechung rund um Cannabisdelikte in Zukunft verändern.