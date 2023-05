Was bedeuten die Beschlüsse für den Schulunterricht?

Neue Coronaregeln in Baden-Württemberg

1 Die Maskenpflicht an den Grundschulen scheint zu funktionieren. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Konferenz der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin hat wenig über die Zukunft der Schulen gesagt. Das bleibt Ländersache, und in Baden-Württemberg ist noch vieles offen. Verbände positionieren sich schon.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Am Gründonnerstag – nächste Woche – ist in Baden-Württemberg ein schulfreier Tag, auch wenn der offizielle Ferienbeginn erst am 6. April ist. Es wird nach den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern ein sehr ruhiges Schulende und ein sehr ruhiger Ferienbeginn werden.