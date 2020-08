1 Vier von zehn hierzulande registrierten Corona-Infektionen werden derzeit aus dem Ausland mitgebracht. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Vier von zehn in Deutschland erkannten Corona-Infektionen haben im Ausland stattgefunden. Der Anteil liegt damit doppelt so hoch wie noch Ende Juli. Von wo reisen die meisten Infizierten ein?

Stuttgart - Der Anteil von Menschen, die mit einer Corona-Infektion nach Deutschland einreisen, hat sich seit Ende Juli fast verdoppelt. In der vergangenen Woche lag er laut Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 39 Prozent – gegenüber 21 Prozent in der letzten Juliwoche.

Die Reisetätigkeit in den Sommermonaten wirkt sich damit immer stärker auf die Infektionszahlen aus. Anfang Juli hatte der Anteil der aus dem Ausland mitgebrachten und hierzulande registrierten Infektionen noch bei elf Prozent gelegen, wie das folgende Diagramm zeigt:

Die meisten Infizierten sind in den vergangenen vier Wochen aus dem Kosovo nach Deutschland gekommen (1755), auf den Plätzen zwei und drei liegen die Türkei (1755 Infizierte) sowie Kroatien (1134). Neben weiteren Ländern auf dem Balkan sind zuletzt auch bei Einreisenden aus Spanien (222), Polen (163) und Österreich (101) vermehrt Infektionen festgestellt worden.

Wie sich die Werte in den vergangenen Wochen entwickelt haben, zeigt das folgende Diagramm für ausgewählte Länder:

Für die Statistik ist unerheblich, ob die Infektion während einer Urlaubsreise oder eines Familienbesuchs stattgefunden hat. Allerdings gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinem Lagebericht vom Dienstag Informationen zum Durchschnittsalter der eingereisten Infizierten.

Bei Reisenden aus dem Kosovo und der Türkei seien Infektionen schwerpunktmäßig bei Kindern und deren Eltern festgestellt worden, was laut RKI „auf mögliche Reisen im Familienverbund hinweist“. In Spanien und Kroatien haben sich dagegen vor allem Menschen zwischen 20 und 24 Jahren angesteckt, „was wiederum eher auf Vergnügungstourismus hindeutet“, so das RKI.

Wie auch immer sie sich anstecken – im Inland können die Reiserückkehrer weitere Personen anstecken – vor allem dann, wenn die Infektion nicht erkannt wird. Corona-Tests sind für Reisende kostenlos, für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten verpflichtend. Am Dienstag haben die Gesundheitsbehörden der Länder mehr als 1500 neue Ansteckungen registriert – der höchste Wert seit drei Monaten.

