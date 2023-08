Neue Anrufwelle in der Region Stuttgart

Betrüger wollen einem Mann per SMS das Geld aus der Tasche ziehen. Er erkennt die Falle, will den Versuch bei der Polizei anzeigen und Ermittlungshilfe anbieten. Doch er erlebt eine Überraschung – unter anderem, weil es Freitagnachmittag ist.









Die Welle rollt derzeit wieder – die Stuttgarter Region wird von Betrugsversuchen per Telefon überzogen. Am Donnerstag erst sieht sich die Stuttgarter Polizei genötigt, eine Warnung zu veröffentlichen. Mit verschiedensten Maschen wollten die Täter vorwiegend ältere Menschen um ihr Erspartes bringen, heißt es da. Falsche Polizeibeamte melden sich, angeblich in einer Notlage steckende Enkel oder vermeintlich verunglückte Kinder.