Netzreaktionen zur OB-Wahl in Stuttgart

OB-Wahl in Stuttgart in Zeiten von Corona und einer kurz zuvor entschiedenen Präsidentschaftswahl in den USA – ein gefundenes Fressen für die Netzgemeinde. Und auch Sven Mathis, Sprecher der Stadt Stuttgart, twitterte mit einem Augenzwinkern den Beginn der Auszählung.

Stuttgart - Die Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger waren am Sonntag aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen und bereits am Nachmittag deutete sich eine weitaus höhere Wahlbeteiligung an als beim ersten OB-Wahlgang vor acht Jahren – und das trotz Maskenpflicht.

So war es auch nicht verwunderlich, dass sich der eine oder andere auf seinen Gang zur Wahlurne freute:

Außerdem stand die Wahl zum Stuttgarter Stadtoberhaupt etwas im Schatten einer anderen Wahl, die erst am Samstag nach tagelangem Hin und Her entschieden wurde. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Netzgemeinde, die ihre – nicht so ganz ernst gemeinten – Vergleiche zog:

Und auch Sven Mathis, der Sprecher der Stadt Stuttgart, ließ es sich nicht nehmen und startete die Zählung der Stimmen mit folgendem Tweet:

Eine Idee, was das neue Stadtoberhaupt Stuttgarts gleich nach der Wahl in Angriff nehmen könnte, haben die Twitteruser auch noch:

Alles in allem lässt sich sagen: Die Stuttgarter Wählerinnen und Wähler haben mit ihrer regen Beteiligung an der Wahl schon einen guten Job gemacht.

