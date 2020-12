17 Nicolas Gonzalez (rechts) vom VfB Stuttgart bekam keinen Elfmeter zugesprochen. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

Beim VfL Wolfsburg muss der VfB Stuttgart die erste Auswärtsniederlage der Saison hinnehmen. Die Fans im Netz sind trotzdem nicht unzufrieden – und kritisieren stattdessen den Schiedsrichter.

Wolfsburg - Der VfB Stuttgart muss in Niedersachsen die erste Auswärtsniederlage der Saison einstecken. Die Schwaben verloren die Bundesliga-Partie beim VfL Wolfsburg an diesem Sonntag mit 0:1.

Lesen Sie die Einzelkritik: So schlugen sich die VfB-Profis in Wolfsburg

Die VfB-Fans sind trotzdem stolz auf ihre Mannschaft, wie die Reaktionen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zeigen.

Reichlich Kritik gibt es dagegen für den Unparteiischen Florian Badstübner, der in den Augen der Twitter-Nutzer ganz schön parteiisch war.

Nach zwei Gelben Karten für den VfB Stuttgart zog Badstübner in der 76. Minute schließlich auch eine Karte für die Wolfsburger – manch einer reagierte darauf mit Sarkasmus.

In der Schlussphase beschwerte sich VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo lautstark über eine Verwarnung für Orel Mangala. „Wenn das ein Foul ist, war das Elfmeter“, ruft er mehrfach. Viele Nutzer pflichten ihm bei.

Matarazzo meinte damit eine Szene aus der neunten Minute: Nach einem Kontakt mit Ridle Baku stürzte Nicolas Gonzalez im gegnerischen Strafraum – der Elfmeterpfiff indes blieb aus.

Gonzalez war es auch, der die VfB-Fans kurz auf einen Punktgewinn in Niedersachsen hoffen ließ. Doch der Argentinier vergab frei vor dem Tor.

An diesem Mittwoch (20.45 Uhr/Liveticker) spielt der VfB Stuttgart zum letzten Mal in diesem Kalenderjahr. Dann geht es in der zweiten Runde des DFB-Pokals zu Hause gegen den Ligakonkurrenten SC Freiburg ums Weiterkommen.