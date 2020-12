17 Am Sonntag hat der VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg 0:1 verloren. Unsere Redaktion hat die Leistungen der VfB-Profis wie folgt bewertet. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

Der VfB Stuttgart hat an diesem Sonntag beim VfL Wolfsburg 0:1 verloren. Wir haben alle VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Wolfsburg/Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat am Sonntagabend beim VfL Wolfsburg 0:1 verloren. Somit hat die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo nach 13 Bundesliga-Spieltagen weiterhin 18 Punkte auf der Habenseite. Für den Aufsteiger ist es die erste Auswärtsniederlage der laufenden Saison und die erste Partie, in der dem VfB kein eigenes Tor gelingt.

Unmittelbar vor dem Anpfiff ereilte den VfL Wolfsburg eine Hiobsbotschaft: Fünf Profis wurden positiv auf das Coronavirus getestet und begaben sich unverzüglich in häusliche Quarantäne. Im ersten Durchgang war der VfB Stuttgart erstmals nach zehn Minuten im gegnerischen Strafraum präsent. Nicolas Gonzalez bekam von Schiedsrichter Florian Badstübner indes keinen Foulelfmeter zugesprochen. Kurz darauf bewahrte VfB-Torhüter Gregor Kobel sein Team mit einer Glanzparade vor einem Rückstand. In der 24. Minute hatte Silas Wamangituka eine herausragende Gelegenheit für die Gäste – sein Versuch ging nur knapp am Tor vorbei. Somit ging es torlos in die Kabinen.

Nach der Pause traf ausgerechnet Ex-VfB-Profi Josip Brekalo zum 1:0 für die „Wölfe“. Sein direkter Freistoß (50.) wurde gleich zweimal unglücklich abgefälscht. Pellegrino Matarazzo reagierte mit einem Doppelwechsel in der 60. Minute und brachte Roberto Massimo und Mateo Klimowicz. Zwanzig Minuten vor dem Spielende vergab Nicolas Gonzalez den Ausgleich frei vor dem Tor. Am Ende brachten die Niedersachsen den knappen Vorsprung mit Glück und Geschick über die Zeit.

