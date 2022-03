1 Laut Krankenkassen momentan Mangelware: Papier (Symbolbild). Foto: imago images/YAY Images

Der Verband der Krankenkassen (GKV) hält eine allgemeine Impfpflicht nicht für umsetzbar – weil es weltweit an Papier für die zu verschickenden Schreiben mangele. Auch sei die Überwachung einer solchen Impfpflicht ohnehin Aufgabe des Staates und nicht der Kassen. Besonders der erste Teil dieser Begründung mutet etwas kurios an und macht viele Menschen fassungslos – entsprechend fallen die Reaktionen im Netz aus. Viele bringen die Begründung der Krankenkassen mit dem allgemeinen Stand der Digitalisierung in Deutschland in Verbindung:

Die Krankenkassen müssen einiges an Spott über sich ergehen lassen:

Bei anderen Usern steht die schlichte Überraschung über eine derartige Begründung im Vordergrund:

Einige stellen fest: An anderen Stellen macht sich im Land bisher kein Papiermangel bemerkbar.

Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach wird Teil von so manchem Meme...

Und schließlich fasst ein Arzt die Verwunderung vieler Nutzerinnen und Nutzer prägnant zusammen. Er hat auch einen nicht ganz ernst gemeinten, aber durchaus charmanten Lösungsvorschlag:

Welche Auswirkungen der angebliche Papiermangel auf eine mögliche Impfpflicht hat, bleibt abzuwarten. Der Spitzenverband der deutschen Zellstoff- und Papierindustrie teilte bereits mit, dass er die Bedenken der Krankenkassen nicht nachvollziehen könne, und betonte: „Die deutsche Papierindustrie ist lieferfähig.“

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Scheitert die Impfpflicht an Papiermangel?

Auch deshalb wirkt die Begründung der Krankenkassen, die sich ohnehin seit geraumer Zeit gegen die ihnen zugedachte Aufgabe bei der Umsetzung einer Impfpflicht sträuben, auf viele User ein wenig vorgeschoben.