1 Saharastaub in der Luft über Stuttgart im April 2021 Foto: dpa/Marijan Murat

Saharastaub liegt auch an diesem Dienstag vielerorts noch in der Luft. Das trübt den Himmel – und ruft Verschwörungstheoretiker auf den Plan. Der Staub sei gar kein Naturphänomen, sei magnetisch, wird teils behauptet. Was dran ist an dieser Behauptung:











An Ostern, am vergangenen Wochenende sowie am Montag war der Himmel über weiten Teilen Deutschlands gelblich-diesig getrübt. Der Grund: Saharastaub. An diesem Dienstag soll es damit dann allerdings wieder vorbei sein. Das dürfte viele freuen, schließlich sorgte der Staub nicht nur dafür, dass die Sonne nicht so richtig strahlen konnte, auch Autos oder Fensterscheiben wurden durch die winzigen Partikel verschmutzt.