8 Elegant am Ball: Borna Sosa vom VfB Stuttgart spielt 90 Minuten für Kroatien und darf sich am Ende freuen. Foto: imago/Domenic Aquilina

Borna Sosa vom VfB Stuttgart hat einen entscheidenden Beitrag zur WM-Qualifikation der Kroaten geleistet – mit dem Mittel, das er so gut beherrscht.















Link kopiert

Split/Stuttgart - Kroatien hat es geschafft. Der Vizeweltmeister hat sich das WM-Ticket nach Katar im nächsten Jahr gesichert – mit dem 1:0-Sieg gegen Russland am Sonntagnachmittag. Einen entscheidenden Beitrag leistete dazu Borna Sosa vom VfB Stuttgart. Eine Flanke des Linksverteidigers segelte auf regennassem Rasen zunächst an Freund und Feind vorbei, ehe der Ball an das Knie von Fedor Kudryashov prallte und von dort ins eigene Tor ging.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Wataru Endo im Dauereinsatz

Damit wurden die Bemühungen von Sosa und Co. in der 82. Minute belohnt und die Gasgeber in Split feierten. Zuvor hatten die Kroaten im abschließenden Gruppenspiel eine Reihe von Möglichkeiten ausgelassen. Russland, das in der Gruppe H Zweiter wurde, muss nun den Umweg über die Play-offs nehmen, um sich noch für die WM-Endrunde zu qualifizieren. Für Sosa geht es im VfB-Trikot am Samstag in der Bundesliga bei Borussia Dortmund weiter.