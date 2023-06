8 Wataru Endo vom VfB Stuttgart ist auch in der japanischen Nationalmannschaft eine Schlüsselfigur. Foto: imago/Aflosport

Der Japaner Wataru Endo ist weiter im Dauereinsatz. Verschnaufen will der Fußballprofi des VfB Stuttgart jedoch nicht – das hat vor allem einen Grund.









Stuttgart - Wieder 90 Minuten. Natürlich. Darunter macht es so einer wie Wataru Endo ja kaum. Weder im Nationaldress noch im Trikot des VfB Stuttgart. Der 28-Jährige gehört zu den Vielspielern des Fußball-Bundesligisten. Zu wichtig ist er den Trainern als Schlüsselfigur zwischen Abwehr und Angriff, sowohl Pellegrino Matarazzo im Verein als auch Hajime Moriyasu beim Verband. Also hat der Japaner im WM-Qualifikationsspiel in Vietnam (1:0) wieder sein Pensum abgespult, der Mannschaft im My-Dinh-Nationalstadion bei Hanoi Halt gegeben.