1 Daumen hoch: Maximilian Mittelstädt im DFB-Dress. Foto: imago/Nico Herbertz

Er ist einer der Senkrechtstarter beim VfB Stuttgart und jüngst auch in der DFB-Elf – nach seiner Ankunft im EM-Trainingslager formulierte Maximilian Mittelstädt hohe Ziele.











Nach dem England-Legionär Pascal Groß war Maximilian Mittelstädt der zweite Nationalspieler, der am frühen Sonntagabend im EM-Trainingslager der DFB-Elf in Blankenhain eintraf. Der Linksverteidiger des VfB Stuttgart erschien mit seiner Lebensgefährtin, nach Sportdirektor Rudi Völler und Bundestrainer Julian Nagelsmann trudelten am Sonntagabend die Profis mit ihren Familien im Spa & GolfResort Weimarer Land ein.