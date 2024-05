1 Hier trainiert die DFB-Elf – die Anlage in Blankenhain im Weimarer Land. Foto: imago/Funke Foto Services

Erstmals bereitet sich die DFB-Elf in den neuen Bundesländern auf ein Turnier vor. Von den 27 nominierten Spielern sind zum Auftakt nur zwei Drittel dabei – weshalb des Quintett des VfB Werbung in eigener Sache machen kann.











Link kopiert



Titelträume sind wieder angesagt im Kreise der DFB-Elf. Der große Triumph soll es bitteschön sein bei der Heim-EM – also gab Bundestrainer Julian Nagelsmann bei seinem Besuch des DFB-Pokalfinales am Samstagabend im Berliner Olympiastadion den Vorträumer. „Ich habe auf der Tribüne an den 14. Juli gedacht“, sagte Nagelsmann – an diesem Tag steigt in Berlin das EM-Finale.