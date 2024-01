1 In Städten wie Überlingen ist die schwäbisch-alemannische Fastnacht eingeläutet worden: Beim Einschnellen schwingen Narren ihre Peitschen hin und her – und lassen es knallen. Foto: dpa/Silas Stein

Die Narren sind los: Am Samstag hat in Baden-Württemberg die schwäbisch-alemannische Fastnacht begonnen.











Link kopiert



Narren im Südwesten haben am Dreikönigstag die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Die Fastnacht ging am Samstag bei vielen Zünften los mit dem traditionellen „Einschnellen“ - dabei schwingen Narren die für die schwäbisch-alemannische Fastnacht charakteristischen Peitschen und Karbatschen hin und her. Rund fünf Wochen lang dauert die Fastnacht in diesem Jahr.