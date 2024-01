Narrentaufe in Bad Cannstatt: Die Kübler läuten die Fasnet ein

12 Am Jakobsbrunnen in Bad Cannstatt wecken die Kübler aus Bad Cannstatt ihren Brunnengeist. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Geister wecken und Narren taufen: Das steht bei den Küblern auf den Plan. Wir haben die närrischen Bilder aus Bad Cannstatt.











Die Kübler aus Bad Cannstatt haben am Dreikönigstag traditionell ihre Fastnet eingeleitet. Symbolisch staubten die Narren am Samstag ihre Masken ab und zogen in ihrem Fasnetskostüm, dem sogenannten Häs, zum Jakobsbrunnen, um dort ihren Brunnengeist zu wecken. Was es damit auf sich hat? Laut den Narren kann der Brunnengeist nur so gemeinsam mit der Narrenmutter im Kreis der Gilde an den Umzügen teilnehmen.