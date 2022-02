1 Wäre Terence Hill ein guter Namensgeber für den Rechberg? Mit diesem Bild wirbt eine Petition für die Umbenennung. Foto: privat/oh

Schwäbisch Gmünd - Stau vor dem Bud-Spencer-Tunnel! Wer würde bei einer solchen Verkehrsmeldung nicht unwillkürlich auf sein Lenkrad einprügeln – und „Vier Fäuste für ein Halleluja“ (1972) singen? Leider entschied sich der Gemeinderat von Schwäbisch Gmünd anders – trotz einer bundesweiten Internetkampagne mit 100 000 Unterstützern. Der Tunnel unter der Stadt hindurch heißtheute Einhorntunnel, nach dem Gmünder Wappentier – auf dass alles friedlich bleibt.

Zehn Jahre ist das her. Bis jetzt ging es gut, weil dem beliebten wie beleibten Filmbären stattdessen das örtliche Freibad gewidmet wurde. Dort hatte Spencer in den 1950er Jahren für sein Heimatland Italien an einem Schwimmwettkampf teilgenommen.

Müssen Grundschüler umlernen?

Doch jetzt kommt erneut Ungemach aus den Tiefen des Internets. In einer Online-Petition fordern Witzbolde, auch Buddys treuem Filmpartner Terence Hill in Gmünd ein Denkmal zu setzen. Der nahe Rechberg sei dafür die richtige Adresse. Schließlich heiße Hill ja Hügel. Das genüge.

Hohenstaufen, Stuifen, Terence-Hill – sind das die Namen der drei Kaiserberge, die sich die Grundschüler in Sachkunde künftig merken müssen? In einer ersten Reaktion gibt sich der Stadtsprecher Markus Herrmann – im Rathaus so etwas wie „Die rechte und die linke Hand des Teufels“ (1970) – zwar als kundiger Fan der Prügelwestern zu erkennen, wird aber gleichzeitig deutlich: Die Aktion werde enden wie ein „Plattfuß in Afrika“ (1978). Da seien wohl einer oder sogar „Zwei vom Affen gebissen“ (1967).

Zum Glück gibt es noch ein Bad

Hier untertreibt Herrmann aber. Schließlich haben schon mehr als 100 „Troublemaker“ (1994) die Petition unterzeichnet. Im Interesse des Rechbergs sollte man vielleicht darüber nachdenken, ein weiteres Bad zu opfern. Das Hallenbad wäre noch frei. Denn dort heißt es bislang: „Mein Name ist Nobody“ (1973).