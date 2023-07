1 Gutes Brot backen, das ist eine Wissenschaft für sich. Foto: dpa/Uwe Anspach

Steigende Rohstoff- und Energiepreise, der Fachkräftemangel und die Bürokratie haben der Inhaberfamilie das Leben zuletzt nicht immer leicht gemacht. Doch es gibt einen Nachfolger.









Mehr als 90 Jahre lang gab es die Filiale in Leinfelden, seit 1988 zusätzlich eine in Oberaichen. Doch nun hat die Familienbäckerei Donner zum 30. Juni Schluss gemacht. „Nach vielen Jahren, in denen wir mit Leib und Seele unserer Arbeit in der Bäckerei und Konditorei nachgegangen sind, blicken wir mit Stolz auf unser Lebenswerk zurück. Angesichts stetig steigender Rohstoff- und Energiekosten sowie dem zunehmenden Bürokratiewahnsinn und Schwierigkeiten, Ersatz für die teilweise über 30 Jahre im Betrieb tätigen Mitarbeiter zu finden, sind wir auch ein bisschen froh, in Rente gehen zu können“, schreibt die Inhaberfamilie Schwarz auf ihrer Internetseite. Es falle ihr schwer. Aber man freue sich, „mit der Stadtbäckerei Schultheiss aus Ostfildern-Nellingen einen Nachfolger gefunden zu haben“. Auch die Metzgerei Benzler bleibe am Standort Oberaichen erhalten.