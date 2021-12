1 Die Haltestelle Schlossplatz wird in der Silvesternacht für Busse und Stadtbahnen aus Sicherheitsgründen zeitweise nicht angefahren. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Auch in der Silvesternacht 2022 bieten VVS und SSB zusätzliche Angebote für Nachtschwärmer. Die Haltestelle Schlossplatz wird allerdings aus Sicherheitsgründen vorübergehend nicht angefahren.















Stuttgart - Wer trotz des Feuerwerksverbots und der vorgezogenen Sperrstunde in der Silvesternacht unterwegs ist, für den bieten der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) und die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) zusätzliche Fahrten an. Grundsätzlich gilt an Silvester der normale Samstagsfahrplan. In der Nacht zu Neujahr werden allerdings zusätzliche Fahrten der wichtigsten Stadtbahnlinien im Stundentakt angeboten.

An der Haltestelle Charlottenplatz treffen sich nach Angaben des VVS beim sogenannten Silvestertreffen die Linien U 1, U 6, U 14 und U 15 jeweils um 1.30 Uhr, 2.30 Uhr und 3.30 Uhr, um Nachtschwärmer nach Hause zu transportieren. Zudem fahren die Stadtbahnlinien U 2, U 7, U 9 und U 12 jeweils um 2 Uhr, 3 Uhr und 4 Uhr dort los. Auch die SSB-Flex-Busse stehen in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar zwischen 18 und 4 Uhr zur Verfügung.

Haltestelle Schlossplatz zwischen 19.30 und etwa 2 Uhr gesperrt

Dagegen werden in der Silvesternacht aus Sicherheitsgründen zwischen 19.30 Uhr und voraussichtlich 2 Uhr keine Stadtbahnlinien an der Haltestelle Schlossplatz stoppen. Die Linien U 5, U 6, U 7 sowie U 12 und U 15 fahren in dieser Zeit ohne Halt durch. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestellen Charlottenplatz oder Hauptbahnhof auszuweichen. Auch die Buslinien 42 und 44 halten von 19.30 Uhr bis voraussichtlich etwa 1 Uhr nicht an der Haltestelle Schlossplatz. Fahrgäste können stattdessen auf die Haltestelle Charlottenplatz ausweichen. Die Nachtbusse sind nach Angaben des VVS von der vorübergehenden Sperrung der Haltestelle nicht betroffen.

In den frühen Morgenstunden des Neujahrstages tritt dann wieder der normale Sonntagsfahrplan ohne Einschränkungen in Kraft. In der Nacht auf den 2. Januar fahren dann auch wieder Nachtzüge und Nachtbusse. Über die genauen Abfahrtszeiten von Bussen und Bahnen können sich Fahrgäste entweder auf der Homepage www.vvs.de oder über die App VVS Mobil informieren.

VVS-Abonnenten dürfen umsonst einen Fahrgast mitnehmen

Der VVS weist zudem darauf hin, dass es während der Weihnachtsferien einen Treuebonus für seine Stammkunden gibt: Besitzer eines Scool-Abos, eines Azubi-Abos oder Fahrgäste mit einem Jahresticket dürfen eine weitere Person kostenfrei im Geltungsbereich ihres jeweiligen Tickets mitnehmen.