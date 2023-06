1 Hansi Flick – wann kriegt er die Mannschaft in EM-Form? Foto: dpa/Christian Charisius

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft sucht weiter nach ihrer Form. Nach dem 3:3 gegen die Ukraine verliert das fast komplett neuformierte Flick-Team in Polen und zeigt sich erneut verunsichert.









Nächster EM-Test, nächster Rückschlag: Die stark verunsicherte deutsche Fußball-Nationalmannschaft von Hansi Flick hat sich zwölf Monate vor dem Heim-Turnier auch im zweiten von drei Testspielen nicht aus dem Stimmungstief befreien können. Auf den Bundestrainer, der beim 0:1 (0:1) am Freitagabend in Warschau gegen eine biedere polnische Auswahl fast eine komplett neue Mannschaft aufstellte, warten weitere Tage mit deutlicher Kritik. Beim Abschlusstest vor der Sommerpause am Dienstag in Gelsenkirchen gegen Kolumbien braucht die Nationalmannschaft nach jetzt drei sieglosen Spielen nacheinander dringend ein Erfolgserlebnis.