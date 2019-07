Grüner Ministerialbeamter will Landrat in Ludwigsburg werden

1 Christoph Erdmenger will Landrat im Ludwigsburg werden. Foto: (c) Rainer Kurzeder photographer

Nach einigen Kandidaten von CDU und Freien Wählern gibt es nun auch einen grünen Anwärter auf den Landrats-Posten in Ludwigsburg: Christoph Erdmenger, Abteilungsleiter im Verkehrsministerium.

Ludwigsburg - Die Nachfolge des Ludwigsburger Landrats Rainer Haas ist begehrt. Bislang wurden vor allem aus dem Umfeld von CDU und Freien Wählern Namen genannt, nun gibt es einen potenziellen Bewerber, der von den Grünen unterstützt wird. Christoph Erdmenger, 49 Jahre alt, leitet im Stuttgarter Verkehrsministerium die Abteilung Nachhaltige Mobilität. Der gebürtige Braunschweiger hat in seiner Karriere schon einiges erlebt. In Karlsruhe hat er studiert und später beim Bundesumweltamt gearbeitet. Schon seit 1990 ist er Mitglied der Grünen, saß bis 2000 im baden-württembergischen Landesvorstand der Partei. Von 2006 bis 2011 war er Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt, 2011 wurde er in den dortigen Landtag gewählt, bis er zwei Jahre später nach Stuttgart ins Ministerium wechselte.

Nach Bundes- und Landeskarriere nun ein kommunales Amt

Auf Anfrage erklärt Erdmenger, nach vielen Aufgaben auf Bundes- und Landesebene interessiere er sich für das kommunale Amt: „Man ist näher bei den Bürgern und kann die Ergebnisse der Arbeit direkt erkennen.“ Ludwigsburg sei ein attraktiver Landkreis mit einer gut aufgestellten Kreisverwaltung. Gerade für die Umsetzung von Infrastrukturvorhaben wie der Stadtbahn sei er der richtige Mann. Nun will er noch viele Gespräche führen. Eines steht schon fest: Privat zieht Christoph Erdmenger gerade nach Ludwigsburg.