1 Wird der im Streit 2016 gegangene Ex-Vizelandrat Utz Remlinger nun Ludwigsburger Landrat? Foto: privat, Innenministerium

Der Posten des Ludwigsburger Landrats ist heiß begehrt. Utz Remlinger, ehemaliger Vize-Landrat, hat ebenso Interesse wie die aktuellen zweiten Männer im Alb-Donau-Kreis und in Göppingen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Der neue Ludwigsburger Landrat wird zwar erst am 15. November im Kreistag gewählt. Doch bis zur Sommerpause laufen sich die Kandidaten bereits warm und sondieren. Ein Name wird derzeit besonders heiß gehandelt – und sorgt für Spannung: Utz Remlinger, bis 2016 Vize-Landrat in Ludwigsburg und seither Vize-Regierungspräsident in Tübingen. Der 50-Jährige ist im Kreis verwurzelt, er wohnt nach wie vor in Sachsenheim. Wie zu hören ist, soll er ernsthaft darüber nachdenken, zu kandidieren.