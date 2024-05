6 Anwohner entdeckten die Flammen am Montagabend und verständigten die Feuerwehr gerufen. Foto:

Polizeibeamte haben am Montagabend (20.05.2024) einen 41 Jahre alten Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, in seiner Wohnung am Bauerweg in Stuttgart-Zuffenhausen Feuer gelegt zu haben.











