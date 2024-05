1 Die Feuerwehr rückt am Montagabend zu einem Brand in Stuttgart-Zuffenhausen aus. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Am späten Montagabend gibt es einen Einsatz der Stuttgarter Feuerwehr in Zuffenhausen. Grund ist wohl ein Brand in einem Wohngebäude. Was bislang bekannt ist.











Am späten Montagabend rückt die Feuerwehr Stuttgart zu einem „größeren Einsatz“ in Zuffenhausen aus. Der Grund: In einem Wohngebäude im Bauerweg brennt es. Wie die Feuerwehr in einem Post auf der Social Media Plattform „X“ (ehemals Twitter) mitteilt, wurden sieben Personen verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.