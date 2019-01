Nach Video-Posting auf Instagram Fans sauer auf Helene Fischer

Von red 07. Januar 2019 - 16:42 Uhr

Einige Fans sind Sauer auf Helene Fischer. Foto: dpa

Helene Fischer hat mit einem Video einige Fans gegen sich aufgebracht. Der emotionale Instagram-Post sorgt für großes Aufsehen. Einige werfen der Schlagersängerin Respektlosigkeit gegenüber ihrem Ex Florian Silbereisen vor.

Stuttgart - Helene Fischer hat in den sozialen Netzwerken für großen Unmut gesorgt. Zahlreiche Fans sind sauer auf die Schlagersängerin. Grund dafür ist ein emotionales Video, das die 34-Jährige Anfang des Jahres auf ihren Instagram-Account veröffentlicht hatte. In dem Clip bedankt sich die Sängerin besonders bei ihrer Crew und weniger bei ihren Fans für ein erfolgreiches Jahr.

Im folgenden Liedtext heißt es: „Nur mit dir möcht ich die Welt von oben sehen, nur mit dir möcht ich auf allen Gipfeln stehen. Alles würde ich mit dir riskieren. Zusammen kann uns beiden nichts passieren. Für alle Zeit bist du ein Teil von mir. Liebe ist unendlich – nur mit dir.“

„Helene, du hast für mich menschlich versagt“

Ein User schreibt zum Beispiel: „Wie kann man so dumm sein ein Video mit diesem Lied zu Posten? Ist sie so verliebt in Seitel, dass sie jeden Anstand verloren hat? Dieses Lied war bis vor kurzen immer für Flo! Helene du hast für mich menschlich versagt!!!“ Auch eine weitere Userin findet den Post unangebracht: „Kann ich auch nicht nachvollziehen. Was in ihrem Kopf grade vorgeht, das würde ich echt gerne wissen“, heißt es da.

Zudem wird der Schlagersängerin Kaltschnäuzigkeit vorgeworfen: „Du macht einfach weiter als wäre nichts gewesen Helene, das ist einfach nicht fair gegenüber Flo“. Zahlreiche Fans halten jedoch zu ihrem Idol und kommentieren freundlicher: „Frohes Neues, Liebes! Ich wünsche dir für 2019 nur das Beste, alles Glück der Welt – du verdienst es so sehr glücklich zu sein und ich hoffe, wir Fans können dir irgendwie das zurückgeben, was du uns gibst, zumindest ein bisschen.“