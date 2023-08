Nach Unfall in Adelmannsfelden

Nachdem rätselhaften Vorfall in Adelmannsfelden gibt es Grund zum Aufatmen: Der vermisste Fahrer des Unfallwagens wurde in Fachsenfeld entdeckt. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe.









Der zuvor gesuchte Fahrer eines Mercedes, der am Sonntag in Adelmannsfelden einen Unfall verursacht hat, ist gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 25 Jahre alte Mann gegen 21.30 Uhr in Fachsenfeld aufgefunden.