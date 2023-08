Unfall in Adelmannsfelden

Ein Mercedesfahrer baut in Adelmannsfelden mutmaßlich einen Unfall. Die Polizei wird informiert. Doch am Unfallort findet sie niemanden – nur das demolierte Auto mit Blutspuren auf dem Airbag. Die Polizei bittet um Hinweise.









Ein unbekannter Mercedesfahrer hat am Sonntagmittag in Adelmannsfelden einen Unfall gehabt und sich mutmaßlich verletzt, aber er ist nicht mehr auffindbar. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärt, wurde sie gegen 13 Uhr zu dem Unfallort gerufen. Sie entdeckte die C-Klasse auf einer Wiese neben der Landstraße 1072 bei der Firma Bühler.