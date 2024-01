Nach Überfall auf Vater: Hamburger Polizei vermutet Kinder bei Mutter

1 Die dänischen Beamten stehen in Kontakt mit der deutschen Polizei. (Symbolfoto) Foto: Phillip Weingand / StZN

Die beiden in der Silvesternacht in Süddänemark entführten Kinder befinden sich vermutlich bei ihrer Mutter. Aktuell gebe es keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass eine Gefahr für die Kinder bestehe.











Nach einem Überfall auf einen 49 Jahre alten Vater in der Silvesternacht in Süddänemark befinden sich seine beiden Kinder vermutlich bei ihrer Mutter. „Die Strafverfolgungsbehörden gegen aktuell davon aus, dass sie sich in Obhut der Mutter befinden“, teilte eine Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. „Es bestehen derzeit keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass eine Gefahr für die Kinder besteht.“ Auch die neben den dänischen Behörden ebenfalls mit dem Fall befasste Hamburger Polizei erklärte, der Sachverhalt sei bekannt und Gegenstand laufender Ermittlungen. „Weitergehende Auskünfte können aufgrund der erst am Anfang stehenden Ermittlungen aktuell nicht erteilt werden“, hieß es.