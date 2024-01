Unbekannte entführen Kinder in Dänemark

Vater in Silvesternacht angegriffen

1 Laut Polizei wurden die Kinder gezwungen, in Autos mit deutschen Kennzeichen zu steigen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Dean Pictures/IMAGO/Francis Dean/Dean Pictures

In der Silvesternacht sind offenbar zwei Kinder in Dänemark entführt worden. Der Vater wurde laut Polizei während des Feuerwerks angegriffen.











Link kopiert



In Dänemark sind nahe der deutschen Grenze zwei Kinder im Alter von zehn und 13 Jahren entführt worden. Zu dem Entführungsfall sei es in der Silvesternacht gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Ermittler suchen nach Hinweisen.