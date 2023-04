4 Die Polizei sucht weiter den Tankstellenräuber. Foto: Archiv/Bischof

Am Mittwochabend der vorigen Woche war in Steinenbronn eine Tankstelle überfallen worden. Jetzt hat die Polizei Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht und den Zeugenaufruf erneuert.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Weiterhin sucht die Kriminalpolizei den Räuber, der am Mittwoch, 12. April, gegen 22.25 Uhr die Agip-Tankstelle in der Umgehungsstraße in Steinenbronn überfallen hat. Nun liegen Bilder einer Überwachungskamera vor.

Als der noch unbekannte Täter den Kassenraum betrat, hielten sich dort eine 21-jährige Angestellte und ein 40 Jahre alter Angestellter auf. Der Räuber bedrohte den 40-Jährigen mit einer Schusswaffe und forderte ihn auf, Geld in eine Plastiktüte, ähnlich einer Mülltüte, zu packen. Nachdem der 40-Jährige mehrere Geldscheine in Höhe eines dreistelligen Betrags übergeben hatte, nahm der Räuber die Tüte an sich und ergriff die Flucht. Er soll die Zeppelinstraße in Richtung Waldenbuch davongegangen sein. Die Angestellten alarmierten im Anschluss die Polizei.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Überfall in Steinenbronn Mann überfällt Tankstelle und flüchtet plötzlich Einen dreistelligen Betrag erbeutete ein unbekannter Täter am Mittwochabend in Steinenbronn.

Inzwischen konnte die Kriminalpolizei Aufnahmen einer Überwachungskamera sichern, die den Tatverdächtigen zeigen. Es werden nun Zeugen gesucht, die Angaben zur Identität der Person machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08 00 / 11 00 22 5 oder per E-Mail unter hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.